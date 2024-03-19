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Зенков Перфил Федорович

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Зенков Федор Афанасьевич

Мать: Зенкова Агафья Карповна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Караси, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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