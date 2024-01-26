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Синицын Спиридон Прокофьевич
Синицын Спиридон Прокофьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1742
Дата смерти
1756
Пол
Мужской
Отец
Синицын Прокофий Андреевич
1710 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
К
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец:
Синицын Прокофий Андреевич
Мать: не указана
Смерть
1756
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