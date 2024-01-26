Синицын Спиридон Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницын Спиридон Прокофьевич

Синицын Спиридон Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Синицын Прокофий Андреевич

Мать: не указана

Смерть
1756
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close