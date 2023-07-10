Очагов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1909
Дата смерти13.01.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1909
Отец: Очагов Михаил
Мать: Очагова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1941
Дочь: Крылова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Очагова Наталья Степановна
Лихоборы Верхние, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1949
Дочь: Очагова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Очагова Наталья Степановна
Смерть
13.01.1957