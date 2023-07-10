Очагов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Очагов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1909

Дата смерти

13.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1909

Отец: Очагов Михаил

Мать: Очагова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1941

Дочь: Крылова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Очагова Наталья Степановна

Лихоборы Верхние, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1949

Дочь: Очагова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Очагова Наталья Степановна

Смерть
13.01.1957
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