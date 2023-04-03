Дульцева (Согрина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДульцева (Согрина) Анна Петровна

Дульцева (Согрина) Анна Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Согрин Петр Константинович

Мать: Согрина Марфа Леонтиевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Дульцев Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
24.11.1918

Дочь: Шавлюга Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Дульцев Григорий Матвеевич

д. Ивангай Дуванский район
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Анфиса Григорьевна

Отец ребёнка: Дульцев Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Дульцев Григорий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close