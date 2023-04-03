Дульцева (Согрина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Дульцев Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
24.11.1918
Дочь: Шавлюга Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Дульцев Григорий Матвеевич
д. Ивангай Дуванский район
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Анфиса Григорьевна
Отец ребёнка: Дульцев Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Дульцев Григорий Матвеевич
Смерть
Неизвестно