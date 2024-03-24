Боталов Наум Парфенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Боталова Вера Наумова
Мать ребёнка: Боталова Анисья Давыдова
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Место жительства
1858
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова Анисья Давыдова
Смерть
Неизвестно