Боталов Наум Парфенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Наум Парфенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Боталова Вера Наумова

Мать ребёнка: Боталова Анисья Давыдова

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Место жительства
1858
Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. Х ревизия, стр. 58 д. 2328, оп. 1 ф. 111 ГАПК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Анисья Давыдова

Смерть
Неизвестно
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