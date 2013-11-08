Панкул (Панкул (Бережная)) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1928
Дата смерти08.11.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1928
Отец: Гришай Кирилл
Мать: Гришай Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкул Александр Семенович
Россия
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Панкул Александр Семенович
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкул Александр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2013