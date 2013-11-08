Панкул (Панкул (Бережная)) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкул (Панкул (Бережная)) Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1928

Дата смерти

08.11.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1928

Отец: Гришай Кирилл

Мать: Гришай Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкул Александр Семенович

Россия
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: Панкул Александр Семенович

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкул Александр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкул Александр Семенович

Смерть
08.11.2013
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