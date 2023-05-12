Яшугин Андрей Викторович
Место рожденияГ. Ленинабад, Таджикской ССР
Дата рождения04.04.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1969
Г. Ленинабад, Таджикской ССР
Бракосочетание
20.02.1993
Рождение ребёнка
21.07.1994
Дочь: Малышева Марина Андреевна
Мать ребёнка: Яшугина Елена Александровна
Рождение ребёнка
11.07.2000
Дочь: Тихонова Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Яшугина Елена Александровна