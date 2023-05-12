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Яшугин Андрей Викторович

Место рождения

Г. Ленинабад, Таджикской ССР

Дата рождения

04.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1969

Отец: Яшугин Виктор Никитович

Мать: Яшугина Валентина Ильинична

Г. Ленинабад, Таджикской ССР
Бракосочетание
20.02.1993

Жена: Яшугина Елена Александровна

Новая Усмань, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.07.1994

Дочь: Малышева Марина Андреевна

Мать ребёнка: Яшугина Елена Александровна

Новая Усмань, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.07.2000

Дочь: Тихонова Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Яшугина Елена Александровна

Новая Усмань, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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