Постолит Михаил Иосифович
Место рожденияп.Могоча, Читинская область, Россия
Дата рождения22.05.1915
Дата смерти06.01.1976
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1915
Отец: Постолит Иосиф Тимофеевич
Мать: Постолит Виктория
п.Могоча, Читинская область, Россия
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пана
рудник Ключи, Читинская область, Россия
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пана
рудник Ключи, Читинская область, Россия
Смерть
06.01.1976
г.Прохладный, Кабардино-Балкария, Россия