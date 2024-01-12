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Постолит Михаил Иосифович

Место рождения

п.Могоча, Читинская область, Россия

Дата рождения

22.05.1915

Дата смерти

06.01.1976

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1915

Отец: Постолит Иосиф Тимофеевич

Мать: Постолит Виктория

п.Могоча, Читинская область, Россия
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пана

рудник Ключи, Читинская область, Россия
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пана

рудник Ключи, Читинская область, Россия
Смерть
06.01.1976
г.Прохладный, Кабардино-Балкария, Россия
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