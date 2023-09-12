Масленникова Степанида (Екатерина) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия Козьминична
Отец ребёнка: Масленников Козьма Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Варвара Козьминична
Отец ребёнка: Масленников Козьма Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Матрона Козьминична
Отец ребёнка: Масленников Козьма Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ирина Козьминична
Отец ребёнка: Масленников Козьма Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Евгения Козьминична
Отец ребёнка: Масленников Козьма Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Козьминична
Отец ребёнка: Масленников Козьма Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Масленников Лука Иванович
Отец ребёнка: Масленников Козьма Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно