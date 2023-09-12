Масленникова Степанида (Екатерина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Степанида (Екатерина) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия Козьминична

Отец ребёнка: Масленников Козьма Васильевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Варвара Козьминична

Отец ребёнка: Масленников Козьма Васильевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Матрона Козьминична

Отец ребёнка: Масленников Козьма Васильевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ирина Козьминична

Отец ребёнка: Масленников Козьма Васильевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Евгения Козьминична

Отец ребёнка: Масленников Козьма Васильевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Козьминична

Отец ребёнка: Масленников Козьма Васильевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Масленников Лука Иванович

Отец ребёнка: Масленников Козьма Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Козьма Васильевич

Смерть
Неизвестно
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