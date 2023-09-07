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Баранова Елена Павловна
Баранова Елена Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.03.1963
Пол
Женский
Отец
Баранов Павел Васильевич
1933 г.р.
Мать
Жильцова Галина Георгиевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1963
Отец:
Баранов Павел Васильевич
Мать:
Жильцова Галина Георгиевна
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