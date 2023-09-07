Баранова Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1963

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1963

Отец: Баранов Павел Васильевич

Мать: Жильцова Галина Георгиевна

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