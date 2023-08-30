Устимович Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смерти10.04.1847 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.04.1847 ст.
Чернин, Остерский уезд, Черниговская губерния
"Украина, Черниговские церковные записи, 1717-1935", база данных, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMP-47XK-5?cc=3656669 : 14 ноября 2022), > изображение 1 из 1.