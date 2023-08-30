Устимович Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстимович Василий Иванов

Устимович Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

10.04.1847 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
10.04.1847 ст.
Чернин, Остерский уезд, Черниговская губерния
"Украина, Черниговские церковные записи, 1717-1935", база данных, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMP-47XK-5?cc=3656669 : 14 ноября 2022), > изображение 1 из 1.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close