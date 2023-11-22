Копыткин Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копыткин Иван
Мать: Нина
Рождение ребёнка
07.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, Россия
Бракосочетание
07.10.2018
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно