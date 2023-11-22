Копыткин Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копыткин Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копыткин Иван

Мать: Нина

Рождение ребёнка
07.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Россия
Бракосочетание
07.10.2018

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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