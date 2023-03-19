Голев Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голев Андрей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1900 ст.

Дочь: Голева Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Голева Матрёна Ивановна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
№-54ж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голева Матрёна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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