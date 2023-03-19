Голев Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1900 ст.
Дочь: Голева Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Голева Матрёна Ивановна
№-54ж
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голева Матрёна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно