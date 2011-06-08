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Авдеева Валерия Ильинична
Авдеева Валерия Ильинична
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Древо
Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
08.06.2011
Пол
Женский
Отец
Зинатулин Илья Олегович
1988 г.р.
Мать
Авдеева Екатерина Игоревна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2011
Отец:
Зинатулин Илья Олегович
Мать:
Авдеева Екатерина Игоревна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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