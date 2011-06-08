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Авдеева Валерия Ильинична

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

08.06.2011

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2011

Отец: Зинатулин Илья Олегович

Мать: Авдеева Екатерина Игоревна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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