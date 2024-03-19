Погодин Александр Петрович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1890 и 1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1893
Отец: Погодин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности