Погодин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогодин Александр Петрович

Погодин Александр Петрович

Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Между 1890 и 1893

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1893

Отец: Погодин Петр

Мать: не указана

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close