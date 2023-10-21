Чудов Николай Сергеевич
Место рожденияд. Старая Александровка, Уфимского района
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Чудов Сергей Егорович
Мать: Чудова Анисия Ефимовна
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно