Чудов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудов Николай Сергеевич

Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского района

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Чудов Сергей Егорович

Мать: Чудова Анисия Ефимовна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чудова Ефросинья или Федора Аноновна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чудова Ефросинья или Федора Аноновна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чудова Ефросинья или Федора Аноновна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чудова Ефросинья или Федора Аноновна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чудова Ефросинья или Федора Аноновна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чудова Ефросинья или Федора Аноновна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чудова Ефросинья или Федора Аноновна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудова Ефросинья или Федора Аноновна

Смерть
Неизвестно
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