Нитовкин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1933
Дата смерти07.05.2007
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1933
Отец: Нитовкин Иван Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нитовкина Валентина Серапионовна
Смерть
07.05.2007