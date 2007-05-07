Нитовкин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нитовкин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1933

Дата смерти

07.05.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1933

Отец: Нитовкин Иван Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нитовкина Валентина Серапионовна

Смерть
07.05.2007
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