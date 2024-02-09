Лена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1959

Отец: Анатолий

Мать: не указана

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