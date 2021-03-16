Блинова (Тарасенкова) Александра Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Тарасенкова) Александра Пантелеевна

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Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.09.1940

Дата смерти

16.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1940

Отец: Тарасенков Пантелей Андревич

Мать: Тарасенкова Анна Андреевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
07.11.1959

Муж: Ломакин Василий Максимович

с.Екатеринославка Тюльганский р-н Оренбургская обл
Рождение ребёнка
22.11.1960

Дочь: Рау Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Ломакин Василий Максимович

с. Екатеринославка Тюльганский р-н Оренбургская обл
Развод
Неизвестно

Муж: Ломакин Василий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Николай Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Крымская 242 Б кв 6
Смерть
16.03.2021
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Участок номер 31 Захоронение 12041
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