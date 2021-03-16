Блинова (Тарасенкова) Александра Пантелеевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1940
Дата смерти16.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1940
Бракосочетание
07.11.1959
с.Екатеринославка Тюльганский р-н Оренбургская обл
Рождение ребёнка
22.11.1960
Дочь: Рау Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Ломакин Василий Максимович
с. Екатеринославка Тюльганский р-н Оренбургская обл
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Крымская 242 Б кв 6
Смерть
16.03.2021
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Участок номер 31 Захоронение 12041