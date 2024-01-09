Новгородцева (Терехова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородцева (Терехова) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыганкова Анастасия Анфиногеновна

Отец ребёнка: Новгородцев Анфеноген Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полынская Евдокия Анфиногеновна

Отец ребёнка: Новгородцев Анфеноген Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрынина Лидия Афиногеновна

Отец ребёнка: Новгородцев Анфеноген Федорович

Смерть
Неизвестно
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