Новгородцева (Терехова) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыганкова Анастасия Анфиногеновна
Отец ребёнка: Новгородцев Анфеноген Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полынская Евдокия Анфиногеновна
Отец ребёнка: Новгородцев Анфеноген Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрынина Лидия Афиногеновна
Отец ребёнка: Новгородцев Анфеноген Федорович
Смерть
Неизвестно