Весков Фока Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.03.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1875
Сын: Весков Иван Фокич
Мать ребёнка: Вескова Агафья Евдокимовна
деревня Кошурино
родился в деревне Кошурино Кашинского района Калининской области Проживал г.Кашин Тургеневская наб 4
Смерть
20.03.1927