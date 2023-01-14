Весков Фока Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Весков Фока Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.03.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1875

Сын: Весков Иван Фокич

Мать ребёнка: Вескова Агафья Евдокимовна

деревня Кошурино
родился в деревне Кошурино Кашинского района Калининской области Проживал г.Кашин Тургеневская наб 4
Смерть
20.03.1927
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