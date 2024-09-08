Сафонкин Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1926
Рождение ребёнка
06.09.1947
Дочь: (Сафонкина) Людмила Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1949
Сын: Сафонкин Анатолий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1956
Сын: Сафонкин Геннадий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно