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Сафонкин Семен Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1926

Отец: Сафонкин Михаил Акимович

Мать: Сафонкина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1947

Дочь: (Сафонкина) Людмила Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1949

Сын: Сафонкин Анатолий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1956

Сын: Сафонкин Геннадий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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