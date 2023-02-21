Heinz (Gauer) Regina
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1902
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.07.1927
Дочь: Гофман Лидия Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно