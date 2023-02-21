Heinz (Gauer) Regina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHeinz (Gauer) Regina

Heinz (Gauer) Regina

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1902

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.07.1927

Дочь: Гофман Лидия Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close