Берёзкина Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берёзкина Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1877

Сын: Берёзкин Никифор Матвеевич

Отец ребёнка: Берёзкин Матвей Ануфриевич

Рождение ребёнка
28.11.1880

Дочь: Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Берёзкин Матвей Ануфриевич

Рождение ребёнка
14.07.1882

Дочь: Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Берёзкин Матвей Ануфриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берёзкин Матвей Ануфриевич

Смерть
Неизвестно
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