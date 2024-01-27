Берёзкина Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1877
Сын: Берёзкин Никифор Матвеевич
Отец ребёнка: Берёзкин Матвей Ануфриевич
Рождение ребёнка
28.11.1880
Дочь: Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Берёзкин Матвей Ануфриевич
Рождение ребёнка
14.07.1882
Дочь: Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Берёзкин Матвей Ануфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно