Шарипов Шавали
Место рожденияБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, д. Кугарчи
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, д. Кугарчи
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зайтунна
Мать ребёнка: Шарипова Фархи
Рождение ребёнка
1932
Сын: Шарипов Ахдам
Мать ребёнка: Шарипова Фархи
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шарипов Галим
Мать ребёнка: Шарипова Фархи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарипова Фархи
Военная награда
Неизвестно
Шарипов Шавали Шарипович Медаль «За боевые заслуги» Наградной документ Дата рождения: __.__.1900 Место призыва: Учалинский РВК, Башкирская АССР, Учалинский р-н Дата поступления на службу: 05.03.1944 Воинское звание: гв. красноармеец Воинская часть: 20 гв. сп 7 гв. сд Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Дата документа: 03.11.1944 Приказ подразделения №: 44/н от: 03.11.1944 Издан: 20 гв. сп 7 гв. сд
Шарипов Шавали Шаймарданович Орден Отечественной войны I степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1900 Место рождения: Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, д. Кугарчи Наименование на... Показать все
Смерть
Неизвестно