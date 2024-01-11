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Шарипов Шавали

Место рождения

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, д. Кугарчи

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шарипов Шаймардан Каримович

Мать: Шарипова Шамсиниса (Бибикамал)

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, д. Кугарчи
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зайтунна

Мать ребёнка: Шарипова Фархи

Рождение ребёнка
1932

Сын: Шарипов Ахдам

Мать ребёнка: Шарипова Фархи

Рождение ребёнка
1941

Сын: Шарипов Галим

Мать ребёнка: Шарипова Фархи

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарипова Фархи

Военная награда
Неизвестно
Шарипов Шавали Шарипович Медаль «За боевые заслуги» Наградной документ Дата рождения: __.__.1900 Место призыва: Учалинский РВК, Башкирская АССР, Учалинский р-н Дата поступления на службу: 05.03.1944 Воинское звание: гв. красноармеец Воинская часть: 20 гв. сп 7 гв. сд Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Дата документа: 03.11.1944 Приказ подразделения №: 44/н от: 03.11.1944 Издан: 20 гв. сп 7 гв. сд
Шарипов Шавали Шаймарданович Орден Отечественной войны I степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1900 Место рождения: Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, д. Кугарчи Наименование на... Показать все
Смерть
Неизвестно
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