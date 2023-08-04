Емельянова Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1915
Дата смерти21.06.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1941
Сын: Емельянов Владимир Георгиевич
город Москва
Рождение ребёнка
03.08.1951
Дочь: Тюшкина Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Петров Борис Петрович
город Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1973
город Москва