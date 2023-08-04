Емельянова Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1915

Дата смерти

21.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1941

Сын: Емельянов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

город Москва
Рождение ребёнка
03.08.1951

Дочь: Тюшкина Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Петров Борис Петрович

город Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Борис Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Борис Петрович

Смерть
21.06.1973
город Москва
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