Фриц (Fritz) Антон (Antonius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фриц (Fritz) Антон (Antonius)

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Место рождения

Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

07.10.1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1749

Отец: Фриц Иоганнес Якоб

Мать: Лангенштейн Маргарета

Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Фриц Мария Анна

Мать ребёнка: Кребер Мария Анна

Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кребер Мария Анна

Смерть
Неизвестно
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