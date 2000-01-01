Фриц (Fritz) Антон (Antonius)
Место рожденияКайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения07.10.1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1749
Отец: Фриц Иоганнес Якоб
Мать: Лангенштейн Маргарета
Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Фриц Мария Анна
Мать ребёнка: Кребер Мария Анна
Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кребер Мария Анна
Смерть
Неизвестно