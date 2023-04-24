Ермилина Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилина Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1991

Сын: Ермилин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Ермилин Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
16.07.2006

Сын: Ермилин Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Ермилин Сергей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилин Сергей Юрьевич

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