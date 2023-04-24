Ермилина Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1991
Сын: Ермилин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Ермилин Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
16.07.2006
Сын: Ермилин Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Ермилин Сергей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно