Соловьев Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1911 ст.

Жена: Соловьева Раиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Раиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Николай Петрович

Мать ребёнка: Соловьева Раиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Виктор Петрович

Мать ребёнка: Соловьева Раиса Александровна

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