Соловьев Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Раиса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Николай Петрович
Мать ребёнка: Соловьева Раиса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соловьева Раиса Александровна