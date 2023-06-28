Шарихина Ксения Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарихина Ксения Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.2023

Пол

Женский

Отец

1990 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2023

Отец: Шарихин Евгений Викторович

Мать: не указана

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