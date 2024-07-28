Худенкова Оксана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худенкова Оксана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1977

Отец: Верёвкин Василий

Мать: Верёвкина Ольга Николаевна

Бракосочетание
02.03.2002

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.12.2004

Сын: Худенков Максим Борисович

Отец ребёнка: Худенков Борис Владимирович

Рождение ребёнка
12.05.2011

Сын: Худенков Никита Борисович

Отец ребёнка: Худенков Борис Владимирович

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