Худенкова Оксана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1977
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1977
Отец: Верёвкин Василий
Бракосочетание
02.03.2002
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.12.2004
Сын: Худенков Максим Борисович
Отец ребёнка: Худенков Борис Владимирович
Рождение ребёнка
12.05.2011
Сын: Худенков Никита Борисович
Отец ребёнка: Худенков Борис Владимирович