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Тужилов Пётр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1926

Дата смерти

10.01.1926

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1926

Отец: Тужилов Александр Дмитриевич

Мать: Тужилова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
27.02.1953

Дочь: Кузнецова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Тужилова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
08.07.1955

Сын: Тужилов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Тужилова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тужилова Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
ПЧлес; Заготзерно
Смерть
10.01.1926
Похороны
Неизвестно
Россия,Ульяновская обл.,Майнский р-н,р.п.Майна
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