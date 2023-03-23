Тужилов Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1926
Дата смерти10.01.1926
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1926
Рождение ребёнка
27.02.1953
Дочь: Кузнецова Антонина Петровна
Мать ребёнка: Тужилова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
08.07.1955
Мать ребёнка: Тужилова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ПЧлес; Заготзерно
Смерть
10.01.1926
Похороны
Неизвестно
Россия,Ульяновская обл.,Майнский р-н,р.п.Майна