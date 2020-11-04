Антонович Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонович Михаил

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Место рождения

Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

26.12.1954

Дата смерти

04.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1954

Отец: Антонович Владимир

Мать: Антонович Прасковья

Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Ул Советская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
04.11.2020
Сестрорецк
Инфаркт 4:15
Похороны
06.11.2020
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Отпевание Храм Успения Богородицы в 16:00 | Северное кладбище, Лиственная 8-20
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