Антонович Михаил
Место рождения
Дата рождения26.12.1954
Дата смерти04.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1954
Отец: Антонович Владимир
Мать: Антонович Прасковья
Ул Советская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
04.11.2020
Сестрорецк
Инфаркт 4:15
Похороны
06.11.2020
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Отпевание Храм Успения Богородицы в 16:00 | Северное кладбище, Лиственная 8-20