Торопченова (Григорьева) Дарья Иоакимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.08.1858 ст.
Рождение ребёнка
15.01.1860 ст.
Дочь: Торопченова Анна Петрова
Отец ребёнка: Торопченов Петр Павлов
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1862 ст.
Дочь: Торопченова Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Торопченов Петр Павлов
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.06.1865 ст.
Дочь: Торопченова Елена Петрова
Отец ребёнка: Торопченов Петр Павлов
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
18.11.1867 ст.
Сын: Торопченов Николай Петров
Отец ребёнка: Торопченов Петр Павлов
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно