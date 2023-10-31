Торопченова (Григорьева) Дарья Иоакимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Григорьева) Дарья Иоакимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.08.1858 ст.

Муж: Торопченов Петр Павлов

Рождение ребёнка
15.01.1860 ст.

Дочь: Торопченова Анна Петрова

Отец ребёнка: Торопченов Петр Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
03.11.1862 ст.

Дочь: Торопченова Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Торопченов Петр Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.06.1865 ст.

Дочь: Торопченова Елена Петрова

Отец ребёнка: Торопченов Петр Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
18.11.1867 ст.

Сын: Торопченов Николай Петров

Отец ребёнка: Торопченов Петр Павлов

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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