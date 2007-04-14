Серопегин Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1926
Дата смерти14.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1926
Рождение ребёнка
08.04.1952
Дочь: Покатаева Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Серопегина Клавдия Даниловна
Рождение ребёнка
17.12.1956
Дочь: Федорова Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Серопегина Клавдия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.2007
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область