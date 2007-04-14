Серопегин Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеропегин Константин Васильевич

Серопегин Константин Васильевич

avatar

Место рождения

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.11.1926

Дата смерти

14.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1926

Отец: Серопегин Василий Ильич

Мать: Серопегина Ксения Петровна

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.04.1952

Дочь: Покатаева Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Серопегина Клавдия Даниловна

Рождение ребёнка
17.12.1956

Дочь: Федорова Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Серопегина Клавдия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серопегина Клавдия Даниловна

Смерть
14.04.2007
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close