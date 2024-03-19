Клюкин Панкратий Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Клюкин Петр Яковлевич
Мать: Клюкина Мария Осиповна
Бракосочетание
После 1825
Жена: Клюкина Наталья Ивановна
Бракосочетание
После 1825
Жена: Клюкина Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Евгения Панкратиевна
Мать ребёнка: Клюкина Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Клюкин Ефимий Панкратиевич
Мать ребёнка: Клюкина Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Клюкина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Клюкин Павел Панкратиевич
Мать ребёнка: Клюкина Наталья Ивановна
Смерть
После 1858