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Клюкин Панкратий Петрович

Место рождения

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Клюкин Петр Яковлевич

Мать: Клюкина Мария Осиповна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1825

Жена: Клюкина Наталья Ивановна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1825

Жена: Клюкина Прасковья

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Евгения Панкратиевна

Мать ребёнка: Клюкина Прасковья

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Клюкин Ефимий Панкратиевич

Мать ребёнка: Клюкина Прасковья

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Клюкин Иван Панкратиевич

Мать ребёнка: Клюкина Наталья Ивановна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Клюкин Павел Панкратиевич

Мать ребёнка: Клюкина Наталья Ивановна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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