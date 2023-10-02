Перевозкин Егор (Георгий) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозкин Егор (Георгий) Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

10.01.1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1841

Дочь: Кучинская Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Перевозкина Акилина Алексеевна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.06.1850 ст.

Сын: Перевозкин Виссарион Георгиевич

Мать ребёнка: Перевозкина Акилина Алексеевна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Перевозкин Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Перевозкина Акилина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевозкина Акилина Алексеевна

Смерть
10.01.1858 ст.
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
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