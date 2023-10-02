Перевозкин Егор (Георгий) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смерти10.01.1858 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1841
Дочь: Кучинская Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Перевозкина Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
03.06.1850 ст.
Сын: Перевозкин Виссарион Георгиевич
Мать ребёнка: Перевозкина Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Перевозкин Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Перевозкина Акилина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1858 ст.