Поляновская Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1937
Дата смерти20.02.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1957
Сын: Поляновский Владимир Арсентьевич
Отец ребёнка: Поляновский Арсентий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельяненко Нина Арсентьевна
Отец ребёнка: Поляновский Арсентий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2017
Грозино, Житомирська область