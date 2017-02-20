Поляновская Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляновская Зинаида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1937

Дата смерти

20.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1957

Сын: Поляновский Владимир Арсентьевич

Отец ребёнка: Поляновский Арсентий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельяненко Нина Арсентьевна

Отец ребёнка: Поляновский Арсентий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляновский Арсентий Васильевич

Смерть
20.02.2017
Грозино, Житомирська область
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