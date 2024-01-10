Хафаза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафаза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1899

Сын: Бурганов Шакирзян

Отец ребёнка: Гимадиев Бурганетдин

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бибикамиля

Отец ребёнка: Гимадиев Бурганетдин

дер. Адав-Тулумбаево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусаинова Джамиля

Отец ребёнка: Гимадиев Бурганетдин

д.Адав-Тулумбаево Симбирской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Шарифзян

Отец ребёнка: Гимадиев Бурганетдин

дер. Адав-Тулумбаево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наубахар

Отец ребёнка: Гимадиев Бурганетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мафтуха

Отец ребёнка: Гимадиев Бурганетдин

Смерть
1906
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