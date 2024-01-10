Хафаза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1899
Сын: Бурганов Шакирзян
Отец ребёнка: Гимадиев Бурганетдин
д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бибикамиля
Отец ребёнка: Гимадиев Бурганетдин
дер. Адав-Тулумбаево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусаинова Джамиля
Отец ребёнка: Гимадиев Бурганетдин
д.Адав-Тулумбаево Симбирской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурганов Шарифзян
Отец ребёнка: Гимадиев Бурганетдин
дер. Адав-Тулумбаево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наубахар
Отец ребёнка: Гимадиев Бурганетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мафтуха
Отец ребёнка: Гимадиев Бурганетдин
Смерть
1906