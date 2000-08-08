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Кривобородова Ольга Андреевна
Кривобородова Ольга Андреевна
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Место рождения
Старая Купавна
, Богородский, Московская область
Дата рождения
08.08.2000
Пол
Женский
Отец
Мельник (Кривобородов) Андрей Владимирович
1978 г.р.
Мать
Кривобородова (Охрименко) Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.2000
Отец:
Мельник Андрей Владимирович
Мать:
Кривобородова Анастасия
Старая Купавна
, Богородский, Московская область
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