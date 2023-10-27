Никулина Марина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1984
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурта Анделика Александровна
Отец ребёнка: Сурта Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурта Ирина Александровна
Отец ребёнка: Сурта Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурта Алина Александровна
Отец ребёнка: Сурта Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурта Андрей Александрович
Отец ребёнка: Сурта Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурта Александр Александрович
Отец ребёнка: Сурта Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурта Полина Александровна
Отец ребёнка: Сурта Александр Иванович