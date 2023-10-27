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Никулина Марина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1984

Отец: Никулин Борис Леонидович

Мать: Никулина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурта Анделика Александровна

Отец ребёнка: Сурта Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурта Ирина Александровна

Отец ребёнка: Сурта Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурта Алина Александровна

Отец ребёнка: Сурта Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурта Андрей Александрович

Отец ребёнка: Сурта Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурта Александр Александрович

Отец ребёнка: Сурта Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурта Полина Александровна

Отец ребёнка: Сурта Александр Иванович

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