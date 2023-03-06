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Крузе Вячеслав Викторович
Крузе Вячеслав Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.1986
Пол
Мужской
Отец
Крузе Виктор Александрович
Около 1964 г.р.
Мать
(Жилина) Галина
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1986
Отец:
Крузе Виктор Александрович
Мать:
Галина
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