Турунцова Февронья Нефедовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Турунцов Яков Перфильевич
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Турунцов Яков Перфильевич
Рождение ребёнка
1719
Сын: Турунцов Феодосий Яковлевич
Отец ребёнка: Турунцов Яков Перфильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Леваны, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно