Турунцова Февронья Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турунцова Февронья Нефедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Турунцов Федот Яковлевич

Отец ребёнка: Турунцов Яков Перфильевич

Рождение ребёнка
1718

Сын: Турунцов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Турунцов Яков Перфильевич

Рождение ребёнка
1719

Сын: Турунцов Феодосий Яковлевич

Отец ребёнка: Турунцов Яков Перфильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турунцов Яков Перфильевич

Леваны, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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