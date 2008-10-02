Шубин Иван Максимовис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубин Иван Максимовис

Шубин Иван Максимовис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2008

Отец: не указан

Мать: Стрелкина Ольга Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close