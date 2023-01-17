Кондрашева (Гапонова) Параскева Панкратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1874 ст.
Дочь: Кондрашева Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Егор-младший (Хуторской) Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1874 ст.
Сын: Кондрашев Тимофей
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Егор-младший (Хуторской) Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1876 ст.
Дочь: Кондрашева Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Егор-младший (Хуторской) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно