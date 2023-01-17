Кондрашева (Гапонова) Параскева Панкратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева (Гапонова) Параскева Панкратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1874 ст.

Дочь: Кондрашева Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Егор-младший (Хуторской) Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.05.1874 ст.

Сын: Кондрашев Тимофей

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Егор-младший (Хуторской) Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1876 ст.

Дочь: Кондрашева Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Егор-младший (Хуторской) Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников-Кондрашев Егор-младший (Хуторской) Иванович

Смерть
Неизвестно
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