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Федорова Елизавета Григорьевна

Место рождения

Шармаши, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шармаши, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.01.1887 ст.

Муж: Татьянчиков Василий Иванович

Юмгалак, Сатышевская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1888 ст.

Дочь: Татьянчикова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович

Юмгалак, Сатышевская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1889 ст.

Дочь: Татьянчикова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович

Юмгалак, Сатышевская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1891 ст.

Дочь: Татьянчикова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович

Юмгалак, Сатышевская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1892 ст.

Сын: Татьянчиков Стефан Степан Васильевич

Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович

Юмгалак, Сатышевская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1895 ст.

Сын: Татьянчиков Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович

Юмгалак, Сатышевская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.

Дочь: Татьянчикова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович

Юмгалак, Сатышевская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Дочь: Татьянчикова Пераскева Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович

Юмгалак, Сатышевская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1904 ст.

Сын: Татьянчиков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович

Юмгалак, Сатышевская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1907 ст.

Дочь: Татьянчикова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович

Юмгалак, Сатышевская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1911 ст.

Дочь: Татьянчикова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович

Юмгалак, Сатышевская волость, Мамадышский уезд
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