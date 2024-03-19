Федорова Елизавета Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Татьянчикова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович
Дочь: Татьянчикова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович
Дочь: Татьянчикова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович
Сын: Татьянчиков Стефан Степан Васильевич
Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович
Сын: Татьянчиков Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович
Дочь: Татьянчикова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович
Дочь: Татьянчикова Пераскева Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович
Сын: Татьянчиков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович
Дочь: Татьянчикова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович
Дочь: Татьянчикова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Татьянчиков Василий Иванович