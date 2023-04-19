Aspre (Rauk) Riina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Aspre (Rauk) Riina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Rauk Heinar

Мать: Rauk ?

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