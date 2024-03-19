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Пиминов Александр Юрьевич
Пиминов Александр Юрьевич
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Древо
Место рождения
Новополоцк
, Витебская область
Дата рождения
2002
Пол
Мужской
Отец
Пиминов Юрий Александрович
1970 г.р.
Мать
Пиминова Татьяна Николаевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002
Отец:
Пиминов Юрий Александрович
Мать:
Пиминова Татьяна Николаевна
Новополоцк
, Витебская область
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