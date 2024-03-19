Пиминов Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПиминов Александр Юрьевич

Пиминов Александр Юрьевич

Место рождения

Новополоцк, Витебская область

Дата рождения

2002

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002

Отец: Пиминов Юрий Александрович

Мать: Пиминова Татьяна Николаевна

Новополоцк, Витебская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close