Евсеев Гурий Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Евсеева Акулина Гурьевна
Мать ребёнка: Евсеева Анастасия Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Евсеев Иван Гурьевич
Мать ребёнка: Евсеева Анастасия Савельевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Евсеев Лаврентий Гурьевич
Мать ребёнка: Евсеева Анастасия Савельевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Евсеева Анастасия Савельевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Дочь: Евсеева Аксинья Гурьевна
Мать ребёнка: Евсеева Анастасия Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно