Евсеев Гурий Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Гурий Евсеевич

Место рождения

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

NR
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Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Евсеева Акулина Гурьевна

Мать ребёнка: Евсеева Анастасия Савельевна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Евсеев Иван Гурьевич

Мать ребёнка: Евсеева Анастасия Савельевна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Евсеев Лаврентий Гурьевич

Мать ребёнка: Евсеева Анастасия Савельевна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Евсеев Кирилл Гурьевич

Мать ребёнка: Евсеева Анастасия Савельевна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Дочь: Евсеева Аксинья Гурьевна

Мать ребёнка: Евсеева Анастасия Савельевна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Анастасия Савельевна

Смерть
Неизвестно
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