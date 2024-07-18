Осипов Николай Осипович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
30.01.1876 ст.
Оба первым браком. (возраст указать забыли)
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Осипова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Осипова (Платонова) Павла Васильевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Осипова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Осипова (Платонова) Павла Васильевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Осипов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Осипова (Платонова) Павла Васильевна
Военная служба
1885
Военного звания.
Смерть
Неизвестно