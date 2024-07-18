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Осипов Николай Осипович

Место рождения

Серково, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Емельянов Осип Емельянович

Мать: Осипова (Карпунина) Анна Карповна

Серково, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
30.01.1876 ст.

Жена: Осипова (Платонова) Павла Васильевна

Серково, Свердловский район, Северный край
Оба первым браком. (возраст указать забыли)
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Осипова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Осипова (Платонова) Павла Васильевна

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Осипова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Осипова (Платонова) Павла Васильевна

Серково, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Осипов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Осипова (Платонова) Павла Васильевна

Серково, Свердловский район, Северный край
Военная служба
1885
Серково, Свердловский район, Северный край
Военного звания.
Смерть
Неизвестно

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